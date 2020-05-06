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В Мурманской области возбудили три новых уголовных дела после избиения ребенка отчимом

По данным СК, мать ребенка неоднократно являлась очевидцем происходившего, но скрывала факты избиения сына

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Следователи следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении отчима, избившего 8-летнего пасынка, также уголовные дела возбуждены в отношении матери мальчика и по факту халатности, допущенной органами опеки и профилактики безнадзорности. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Ребенок поступил в реанимацию 25 марта, медики обнаружили у него многочисленные телесные повреждения, нанесенные его отчимом. Мужчина написал явку с повинной и был взят под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мать ребенка ранее была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына.

"По поручению центрального аппарата СК России установленным фактам дана оценка, в отношении мужчины следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено еще одно уголовное дело - по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), а в отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете уточнили, что сотрудники ОМВД России по городу Мончегорску за последний год неоднократно выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по факту причинения телесных повреждений пострадавшему мальчику и не проводили надлежащих процессуальных проверок. Принимая во внимание эти обстоятельства, следственными органами следственного управления СК России по Мурманской области возбуждено третье уголовное дело - по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Ранее в среду сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в СК РФ и Генпрокуратуру РФ по факту избиения 8-летнего мальчика из Мурманской области с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, в том числе системы профилактики.

По информации Следственного комитета России, в ходе предварительного следствия также было установлено, что отчим систематически избивал мальчика на протяжении длительного периода времени. При этом мать ребенка неоднократно являлась очевидцем происходившего, однако мер для защиты не предпринимала и скрывала факты избиения сына. Следствием также получена информация о том, что семья, в которой проживал ребенок, длительное время состоит на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Мончегорска и признана находящейся в социально опасном положении.

Теги
РоссияМурманская область
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