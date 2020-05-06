Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

ТАСС, 6 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом в среду сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемый в период действующего с 17 марта режима повышенной готовности на территории Брянской области нарушил постановление регионального правительства. Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК регионального МВД России. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.