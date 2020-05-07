{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сильное задымление наблюдается в столице Доминиканы из-за горящей свалки

Пожарные ведут работы по тушению горящего мусора, а полиция начала расследование причин возгорания

ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Пожар на мусорной свалке в окрестностях столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго спровоцировал задымление большей части города. Об этом в среду сообщает местная газета El Nuevo Diario.

По ее данным, пожарные ведут работы по тушению горящего мусора, а полиция начала расследование причин возгорания. Представители Минздрава страны отмечают, что в условиях пандемии подобное загрязнение воздуха представляет особую опасность для здоровья граждан.

Издание отмечает, что часть жителей наименее удаленных от свалки районов эвакуированы.

Теги
Доминиканская Республика
Реклама на ТАСС
Заключенные совершили массовый побег из тюрьмы в Мексике после драки с надзирателями
Сведений о пострадавших среди сотрудников администрации тюрьмы или заключенных обнародовано не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС