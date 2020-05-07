Сильное задымление наблюдается в столице Доминиканы из-за горящей свалки

ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Пожар на мусорной свалке в окрестностях столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго спровоцировал задымление большей части города. Об этом в среду сообщает местная газета El Nuevo Diario.

По ее данным, пожарные ведут работы по тушению горящего мусора, а полиция начала расследование причин возгорания. Представители Минздрава страны отмечают, что в условиях пандемии подобное загрязнение воздуха представляет особую опасность для здоровья граждан.

Издание отмечает, что часть жителей наименее удаленных от свалки районов эвакуированы.