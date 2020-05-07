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Заключенные совершили массовый побег из тюрьмы в Мексике после драки с надзирателями

Сведений о пострадавших среди сотрудников администрации тюрьмы или заключенных обнародовано не было

МЕХИКО, 7 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 11 заключенных в среду совершили побег из тюрьмы "Сьенегильяс" в мексиканском штате Сакатекас. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio. По ее данным, осужденным удалось покинуть исправительное заключение после столкновения с охранниками, которое сопровождалось применением огнестрельного оружия.

"В настоящее время мы занимаемся чрезвычайной ситуацией в тюрьме "Сьенегильяс", - сообщило на своей странице в Facebook региональное управление общественной безопасности. - Задействованы все силовые структуры [штата]". Сведений о пострадавших среди сотрудников администрации тюрьмы или заключенных обнародовано не было.

В ночь на 1 января конфликт между группами заключенных в этом исправительном учреждении привел к гибели 16 человек.

Теги
Мексика
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По предварительной информации пострадавших нет
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