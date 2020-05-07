На Кубани потушили молочную ферму

ТАСС, 7 мая. Пожарные ликвидировали открытое горение на молочно-товарной ферме в станице Старокорсунской Краснодарского края. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал о возгорании тюкованного сена в металлическом ангаре на площади 860 кв. м на молочно-товарной ферме в станице Старокорсунской в Краснодарском крае. Пожару был присвоен повышенный ранг.

Горение было локализовано в 01:42. Информация о пострадавших не поступала.