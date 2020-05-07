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В Приамурье у группы наркоторговцев изъяли 70 кг конопли и гашишного масла

Они собирали дикорастущие наркосодержащие растения

ТАСС, 7 мая. Сотрудники полиции Амурской области задержали группу, занимавшуюся сбытом наркотиков, а также изъяли почти 70 кг марихуаны и гашишного масла, сообщает в четверг пресс-служба областного УМВД.

"В одном из сел Константиновского района оперативники и следователи обнаружили тайники, которые использовались подозреваемыми для хранения наркотиков. В заброшенном колодце злоумышленники прятали марихуану, общая масса которой составила 67 килограммов. А в полуразрушенном здании - гашишное масло весом 2,4 килограмма. Наркотические средства сотрудники полиции изъяли", - говорится в сообщении.

Полиция при участии отряда специального назначения "Гром" задержала трех жителей Благовещенска. Двое из них собирали дикорастущую коноплю и производили из нее гашишное масло. Еще один соучастник перевозил наркотик в областную столицу для сбыта.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере"), а также по частам 2 и 3 статьи 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере"). Фигурантам вменяется 10 эпизодов преступной деятельности.

Подозреваемые помещены под домашний арест.

Теги
РоссияАмурская область
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