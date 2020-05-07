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В Приморье оштрафовали посадивших за руль полуторагодовалого ребенка родителей

Они заплатят 4 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Полицейские в Приморском крае оштрафовали на 4 тыс. рублей родителей, которые посадили за руль автомобиля полуторагодовалого ребенка и ехали по дороге, нарушая правила безопасности. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления МВД России.

"Сотрудникам Госавтоинспекции Пожарского района удалось установить личности и привлечь к административной ответственности родителей, которые дали порулить автомобилем своему несовершеннолетнему ребенку", - говорится в сообщении.

Жительница Пожарского района Приморья сняла видео, как несовершеннолетний ребенок, сидя на коленях у отца, якобы управляет автомобилем. Видеролик был опубликован в социальных сетях, затем он попал к полицейским.

Полицейские установили, в момент съемки за рулем находился 25-летний мужчина со своей полуторагодовалой дочерью. В его отношении возбуждено административное дело по пункту 22.9 ПДД РФ ("Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств"), части 3 статьи 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей"). Видео снимала мать ребенка, находившаяся в кресле пассажира.

"В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении штрафа в размере 3 тыс. рублей. Также в отношении матери ребенка составлен протокол об административном нарушении по пункту 5.2 ПДД РФ ("Пассажирам запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения"), и вынесено постановление о назначении наказания в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПриморский край
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