В Забайкалье ликвидировали два крупных природных пожара

ТАСС, 7 мая. Сотрудники лесоохраны потушили два крупных природных пожара, действовавших несколько дней в Забайкалье рядом с населенными пунктами Ильинка и Шишкино. Работа по локализации и тушению этих пожаров проводились несколько дней, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать два крупных пожара в районе Ильинки и Шишкино в Читинском районе", - сообщили в пресс-службе.

На утро 7 мая в Забайкальском крае действует 13 лесных пожаров на общей площади более 3,1 тыс. га, восемь пожаров локализовано, несмотря на сложные погодные условия. "В том числе локализован вчерашний пожар в районе Молоковки, сейчас там работает семь человек, две единицы техники, - отметили в пресс-службе. - Продолжается тушение лесного пожара в районе села Угдан, на нем работает 39 человек, семь единиц техники".

В среду 6 мая по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ президент России Владимир Путин поручил кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья обеспечить финансирование пожарных подразделений края. Как отметил во время совещания губернатор Забайкалья Александр Осипов, из-за размера края и больших расстояний между поселками пожарным прикрытием в нормативные сроки не охвачено 42% населенных пунктов, то есть пожарные не могут приехать туда вовремя.

В Забайкальском крае сейчас наблюдается сложная пожароопасная обстановка. Ситуацию усугубляет сухая ветреная погода, уже несколько раз огонь подступал к населенным пунктам, но людям удавалось отстоять поселки. Для этого, в том числе привлекалась авиация МЧС России.

Всего в крае на тушении природных пожаров работают более 660 человек, задействовано 77 единиц техники. Сотрудником региональной лесоохраны оказывают помощь прибывшие в край 1 апреля более 100 специалистов Авиалесоохраны. С 15 апреля в лесах Забайкалья действует режим ЧС.