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Замглавы города Жирновска под Волгоградом подозревается в получении взяток

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Заместитель главы администрации города Жирновска Волгоградской области подозревается в получении взяток от фермера под видом арендных платежей за землю.

Как сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления СК РФ по региону, "заместитель главы одного из городских поселений подозревается в получении взяток под видом арендных платежей". "Установлено, что в период с ноября 2018 года по конец сентября 2019 года заместитель главы городской администрации "заработал" в общей сложности свыше 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что "речь идет о заместителе главы города Жирновска".

По данным следствия, чиновник, располагая информацией о том, что 2,5 га земли, предназначенной для жилой застройки, незаконно используется главой крестьянско-фермерского хозяйства для выращивания сельхозкультур, потребовал от фермера систематически передавать ему определенные суммы денег. При этом подозреваемый заверил мужчину, что указанное вознаграждение вовсе не взятки, а арендная плата, размер которой составляет 125 тыс. рублей в год.

Возбуждено уголовное дело в отношении чиновника по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие"). Эта статья предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

Теги
РоссияВолгоградская область
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