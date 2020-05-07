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Следователи проводят обыски у членов "Ассоциации народного сопротивления" в Москве

В следственных действиях также участвуют работники подразделения по противодействию экстремизму МВД РФ и бойцы ОМОН

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следователи и сотрудники подразделения по противодействию экстремизму МВД в четверг начали серию обысков у участников оппозиционного движения "Ассоциация народного сопротивления" (АНС) в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыски ведутся у участников АНС Михаила Пулина и Лилии Осиповой, также силовики нагрянули в штаб организации в Москве. Известно, что в следственных действиях участвуют работники подразделения по противодействию экстремизму МВД РФ и следователи, им силовую поддержку оказывают бойцы ОМОН", - заявил собеседник агентства.

Он не смог пояснить, в рамках какого дела ведутся эти следственные действия.

Проведение обысков у членов АНС ТАСС подтвердил и пресс-секретарь организации Никита Зайцев. Он также не смог пояснить причину обысков.

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