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В Подмосковье найден скелет умершего год назад человека

Останки обнаружили около поселка Поведники

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета умершего около года назад человека в лесу в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"6 мая в Мытищинском городском округе около поселка Поведники в лесном массиве обнаружены скелетированные останки человека, давность наступления смерти которого около года", - сообщили в ГСУ.

По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливается личность умершего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

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