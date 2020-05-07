В Волгоградской области контрактник арестован по подозрению в убийстве

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Волгоградский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Волгоградского гарнизона, обвиняемого в убийстве гражданского мужчины. Об этом сообщили в четверг журналистам в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Органами предварительного следствия Михаил Я. обвиняется в том, что рано утром 3 мая 2020 года он в ходе бытового конфликта с Ш. нанес последнему удар ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался. Суд избрал Михаилу Я. меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Во время допроса военнослужащий признал вину в инкриминируемом ему деянии. Ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу судом было удовлетворено, расследование продолжается.