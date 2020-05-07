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Кризис на Украине
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СК РФ установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса 1 и 4 мая

В результате обстрела погиб один человек

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские следователи установили причастность еще двух полковников Вооруженных сил Украины к обстрелам Донбасса, в результате которых погибли женщина, а также ранены трое детей и мужчина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям командиров 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Алексея Майстренко и 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Максима Марченко", - сообщила Петренко. По ее словам, обстрелы произошли 1 и 4 мая.

Майстренко заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации"). По словам Петренко, 1 мая он и другие военнослужащие произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Ясиноватского района под Донецком. В результате этого погибла женщина 1958 года рождения.

Марченко 4 мая с другими военными также произвели прицельный обстрел из автоматической пушки БМП калибром 30 мм двух объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровка Петровского района Донецка. В результате были ранены три девочки 2010 и 2013 годов рождения, а также мужчина 1965 года рождения.

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