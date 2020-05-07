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Водолазы нашли тело ребенка, провалившегося под лед на реке Вологде

Мальчик утонул 15 марта

ВОЛОГДА, 7 мая. /ТАСС/. Водолазы обнаружили тело семилетнего мальчика, который провалился под лед на реке Вологде 15 марта. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

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Вечером 15 марта 2020 года в областном центре в реке Вологде утонул семилетний мальчик. Он с сестрой выбежал на лед за мячом, однако лед не выдержал детей и проломился. Очевидцы успели вытащить из воды его старшую сестру, а мальчик утонул. Было возбуждено уголовное дело.

"Тело ребенка обнаружено в ходе поисковых мероприятий в реке Вологде примерно в 15 км ниже по течению, близ п. Лиминский", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мальчик проживал с 28-летней матерью, 10-летней сестрой и 4-летним братом. В момент происшествия мать детей находилась на работе.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты.

Теги
РоссияВологодская область
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