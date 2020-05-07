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СК возбудил уголовное дело после обрушения строительных лесов в Петербурге

Следователи квалифицировали произошедшее как нарушение правил безопасности при ведении строительных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после обрушения строительных лесов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ")", - говорится в сообщении.

По данным СК, утром в четверг в ходе строительства многоэтажного жилого дома на улице Расстанной произошло частичное обрушение строительных лесов, в результате чего шестеро рабочих упали с высоты десятого этажа. Один из потерпевших погиб на месте, еще пятеро доставлены в больницу.

Как пояснили ТАСС в комитете по строительству Петербурга, запрета работать строительным организациям из-за пандемии нового коронавируса в городе не было и нет. Компании должны были просто представить в комитет регламент продолжающихся работ.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что погиб гражданин Узбекистана. Другой источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что все пострадавшие, по предварительным данным, также не имеют гражданства РФ и являются мигрантами. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

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РоссияСанкт-Петербург
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