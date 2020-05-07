Суд оставил под арестом главу карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 мая. /ТАСС/. Верховный суд Карелии в четверг оставил без изменений меру пресечения для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии, сексуальном насилии над приемной дочерью и незаконном хранении частей оружия. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде республики.

"Суд оставил решение без изменения", - сказала собеседница агентства.

В марте петрозаводский горсуд продлил арест Дмитриеву до 25 июня, после чего его адвокат Виктор Ануфриев оспорил это решение в вышестоящей судебной инстанции. В сети были созданы петиции в поддержку правозащитника, а "Новая газета" опубликовала открытое обращение к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу, которое подписали известные деятели искусства и науки, среди которых музыкант Борис Гребенщиков, писатель Людмила Улицкая, артисты Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Вениамин Смехов и другие. Во всех обращениях они просили избрать иную меру пресечения для главы карельского "Мемориала", отличную от содержания в СИЗО, в связи с пандемией коронавируса, так как Дмитриеву 64 года и он находится в группе риска.

Как ранее сообщал ТАСС, в СИЗО Петрозаводска зафиксированы три подтвержденных случая коронавирусной инфекции - у двоих арестантов, этапированных из Ленинградской области в Карелию, а также у контактировавшего с ними сотрудника УИН. Всего, по данным регионального оперштаба, в республике выявлены 125 случаев заражения.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.