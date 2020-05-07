Жительница Ингушетии избила восьмилетнего сына пластиковой трубой

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Полиция в Ингушетии начала проверку после того, как жительница села Новый Редант избила своего ребенка отрезом пластиковой трубы, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Информация об избитом восьмилетнем мальчике полицейским поступила от врачей Малгобекской центральной районной больницы, в которую доставили пострадавшего. Медики зафиксировали у ребенка множественные ушибы и гематомы и после оказания помощи назначили ему амбулаторное лечение.

"Под вопросом находятся условия должного содержания и воспитания ребенка и права самого пострадавшего", - уточнили в МВД.