Жителя Брянской области арестовали по делу об убийстве знакомого в споре о коронавирусе

ТАСС, 7 мая. Суд арестовал 40-летнего жителя города Севска Брянской области по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть знакомого. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

1 мая в Брянской области 40-летний житель, вернувшийся после вахты из Москвы, избил знакомого, от полученных травм мужчина умер на месте. По информации местных СМИ, предметом разногласий между знакомыми послужил спор об актуальности мер в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.