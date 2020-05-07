СК проверит данные об избиении мужчиной жены и двух детей в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об избиении мужчиной жены и двух сыновей в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По фактам, изложенным в СМИ, организовано проведение доследственной проверки по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним", - сообщила Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в квартире на юге Москвы мужчина избил свою супругу и двух сыновей 11 и 17 лет. Врачи зафиксировали множественные ушибы и кровоподтеки у пострадавших. "Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", - добавила представитель ГСУ.

В столичном главке полиции добавили, что проводится проверка по факту обращения женщины 5 мая, которая заявила, что супруг применил насилие по отношению к ней и детям. Также из медучреждения пришла телефонограмма об обращении детей за медпомощью.

В конце апреля на фоне заявления депутата Госдумы Оксаны Пушкиной о том, что в условиях самоизоляции идет рост домашнего насилия, МВД РФ сообщило о снижении на 13% семейно-бытовых конфликтов в этот период.

В новость были внесены изменения (15:47 мск) — добавлены подробности по тексту.