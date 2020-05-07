В Петербурге задержали инвесторов-мошенников, обманувших вкладчиков на 100 млн рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге поймала мошенников, которые убеждали граждан инвестировать деньги в якобы высокодоходные проекты, после чего распоряжались этими средствами по своему усмотрению. Общий ущерб от их деятельности составил порядка 100 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов, которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее 100 миллионов рублей", - рассказала Волк.

Мошенники открыли инвестиционную компанию и колл-центр, где работали около 40 менеджеров. Своих жертв они находили через базы данных сайтов по поиску работы. Их приглашали на беседу в офис, где убеждали в необходимости вложиться в тот или иной проект, сулящий большую выгоду в будущем. Если у человека не было денег, они помогали оформить микрозайм в подконтрольных злоумышленникам конторах.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Задержаны трое подозреваемых, они заключены под стражу.