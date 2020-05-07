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В Крыму задержали члена экстремистской ячейки

В доме у задержанного полицейские обнаружили составные части огнестрельного оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Полиция совместно с ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержала в Симферополе члена ячейки экстремистской организации. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД по Крыму.

"Отделом дознания МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ ("Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия"). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание - до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

На сайте не уточняется название экстремистской организации, при этом указано, что в некоторых регионах России она запрещена.

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