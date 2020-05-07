Суд в Москве арестовал еще одного обвиняемого по делу об убийстве Япончика

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал Джамбула Джанашию - еще одного обвиняемого в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах по прозвищу Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд ранее поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Джанашии Д. Х., которому уже предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство группой лиц по предварительному сговору"). Он проходит по делу об убийстве Иванькова. Суд арестовал обвиняемого до 6 июля", - сказали в суде. Джанашии также предъявлено обвинение и по ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение оружия").

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

Ранее по делу об убийстве Иванькова Басманный суд Москвы арестовал Муртаза Шаданию. Следствие считает, что он наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства. Также заочно арестован организатор преступления Илья Симония. Он обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ).