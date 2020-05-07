Из-за проливных дождей возникла угроза обвала больницы в дагестанском селе Джавгат

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Угроза обвала участковой больницы в селе Джавгат Кайтагского района Дагестана возникла в связи с обвалом берегового грунта, вызванного проливными дождями. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Стихия обрушилась на несколько сел Кайтагского района, в результате проливных дождей пострадала инфраструктура нескольких сел. Больше остальных пострадало село Джавгат, где подтопленными оказались 20 домов, погибло пять голов крупного рогатого скота и сохраняется угроза обвала участковой больницы", - сказали в администрации.

По данным властей, угрозы жизни и здоровью людей пока нет. Размыты дороги в селах Карацан (1,7 км), Джинаби (1,5 км), Джавгат (2 км), Баршамай (2,3 км), а также Джибахни (1,8 км). Кроме того, повреждены водопроводные линии в селах Карацан (350 м), Джинаби (1,4 км), Джавгат и Рука (5 км).

В Джавгат для оценки ситуации и принятия решения о мерах предупреждения и ликвидации последствий стихии выехал глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, а также сотрудники МЧС.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что вызванный дождями подъем уровня реки Мехкарых в Республике Дагестан привел к нарушению энергоснабжения в трех населенных пунктах Кайтагского района, более 30 домов подтоплены, дороги размыты.