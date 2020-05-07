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Полиция в Мордовии начала проверку после нападения собаки на шестилетнюю девочку

Ребенка покусала сорвавшаяся с цепи овчарка

ТАСС, 7 мая. Полиция в Мордовии проводит проверку по факту нападения сорвавшейся с цепи овчарки на шестилетнюю девочку. Ребенок госпитализирован, сообщается на сайте ведомства.

"Сотрудники ОМВД по Зубово-Полянскому муниципальному району проводят проверку по факту нападения собаки на шестилетнюю девочку", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 5 мая вечером девочка с укушенными ранами ноги и плеча поступила в больницу, ее госпитализировали. По предварительной информации, ее покусала сорвавшаяся с цепи овчарка: собака выбежала со двора частного дома на улицу и набросилась на девочку, которая ехала на велосипеде. Пса отогнали взрослые. Степень причиненного девочке вреда и все обстоятельства произошедшего уточняются.

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