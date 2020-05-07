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Экс-сотрудник комитета по вопросам законности Петербурга задержан по делу о взяточничестве

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга задержан по делу о взяточничестве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Эпизод со взятками экс-сотруднику комитета был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту дачи взятки сотрудникам полиции.

"Выявлен эпизод получения взятки бывшим инспектором управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"). <…> Бывший сотрудник администрации задержан", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным СК, в феврале прошлого года обвиняемым, в должностные обязанности которого входит предупреждение, выявление и пресечение на территории Петербурга административных правонарушений, был установлен мужчина, организовавший незаконную уличную торговлю мобильными аксессуарами. Обвиняемый вступил с последним в преступный сговор, договорился о систематическом получении взятки частями ежемесячно. Фигурант получил от гражданина взятку в общей сумме 105 тысяч рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

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РоссияСанкт-Петербург
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