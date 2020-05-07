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Режим ЧС ввели в двух муниципалитетах Коми из-за паводка

В селе Летка подтопило 54 частных дома, в Усть-Куломском районе размыта грунтовая дорога к двум населенным пунктам

СЫКТЫВКАР, 7 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Летка Прилузского района Республики Коми, где паводком подтопило 54 частных жилых дома, а также в Усть-Куломском районе, где размыта грунтовая дорога к двум населенным пунктам с 200 жителями. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба после поездки в Прилузский район.

"Уровень воды в реке Летке составил 587 см при неблагоприятной отметке в 550 см, в результате в селе Летке 54 частных дома оказались подтоплены, 16 человек эвакуированы, расселены по родственникам. Мы развернули пункт временного размещения, там очень хорошая школа, все есть, места размещения и питания. Сегодня я там провел заседание комиссии по ЧС и объявили режим ЧС для села Летка, чтобы все мероприятия оперативно проводились. В Усть-Куломском районе также введен режим ЧС, все службы работают над решением оперативных задач", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

По данным ГУ МЧС по региону, в Усть-Куломском районе в результате подъема воды в лесных ручьях повреждено шесть участков грунтовой автодороги, нарушено транспортное сообщение с селом Дзель и деревней Габово, где проживают более 200 человек. Жизнеобеспечение в населенных пунктах не нарушено, создан необходимый запас медикаментов, продуктов питания, топлива и предметов первой необходимости.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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