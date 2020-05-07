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Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Калуге

Никто не пострадал

ТАСС, 7 мая. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного дома в Калуге, пострадавших нет, пожар не произошел. Об этом в четверг сообщил журналистам и.о. главы Калуги Дмитрий Денисов.

"В Калуге на улице Баррикад, д. 149, кв. 64, произошел хлопок газовоздушной смеси в четырехкомнатной квартире. Погибших и пострадавших нет. Возгорание не последовало", - сообщил Денисов.

По его данным, ЧП произошло в пятиэтажном панельном доме, воздушной волной в двух комнатах квартиры выбиты стекла, они также выбиты в окнах подъезда на четвертом этаже.

Как сообщил ТАСС оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Калужской области, хлопок газовоздушной смеси в доме на улице Баррикад зафиксирован в 20:07 мск. "Проводилась эвакуация жителей дома - всего было выведено 30 человек. После все жители вернулись в дом. Причины хлопка газовоздушной смеси выясняются", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКалужская область
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