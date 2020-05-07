Под Волгоградом на заводе в бытовке обрушился потолок

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Обрушение потолочного перекрытия произошло в бытовом помещении завода "Себряковцемент" в городе Михайловке Волгоградской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил ТАСС представитель главка МЧС по региону Дмитрий Уланов.

"Сегодня около 22:00 мск произошло обрушение потолочного перекрытия бытового помещения размером 7 на 4 метра и высотой 3,5 метра на территории ОАО "Себряковцемент" в городе Михайловке. На месте работают пожарные и спасатели, информация о пострадавших уточняется", - сказал Уланов.

Он добавил, что возгорания на месте ЧП не было.