Один человек пострадал в драке в центре Москвы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Конфликт между мужчинами на Красногвардейском бульваре в центре Москвы закончился дракой, в результате которой пострадал один человек, четверо задержаны. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером в четверг на Красногвардейском бульваре в ходе конфликта между молодыми людьми произошла драка. Полиция задержала четверых ее участников. Один из них был госпитализирован с травмой пальца, после оказания медицинской помощи отпущен", - сказал собеседник агентства.

Данный факт ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "7 мая поступило сообщение о скоплении людей, которые собрались для выяснения отношений. Прибывшими на место полицейскими они были задержаны и доставлены в отдел полиции. Задержанные заявили, что в отношении друг друга претензий не имеют, от написания заявления отказались", - сказали в главке.