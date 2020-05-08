Движение на участке федеральной трассы в Вологодской области остановлено из-за подтопления

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Участок с 284 по 311 км на федеральной трассе А-215 в Вологодской области закрыт для передвижения из-за подтопления прилегающих территорий. Об этом сообщается в пятницу на сайте ФКУ Упрдор "Холмогоры".

"На участке автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок км 284 - км 311 приостановлено движение всех видов автотранспорта. В связи с обильными осадками реки Индоманка и Черная вышли из берегов, что привело к подтоплению прилегающих территорий. Для безопасности граждан движение по автодороге приостановлено с 08.05.2020", - говорится в сообщении.

Информация о возобновлении движения появится позднее, уточняет организация.

Ранее сообщалось, что в регионе остаются подтопленными 64 придомовых участка в пяти населенных пунктах трех районов, четыре участка автодорог в Харовском, Вожегодском и Тарногском районах, два низководных моста. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Верховажском районе, где подтоплено около 50 жилых домов, в районе введен режим ЧС. Обильные осадки прогнозируются в области до 8 мая.