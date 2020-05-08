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Ходатайство об аресте создателя проекта "Омбудсмен полиции" поступило в суд

Владимиру Воронцову инкриминируется вымогательство в крупном размере

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы получил ходатайство об аресте создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Воронцова, обвиняемого по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц")", - сказали в суде.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин сообщал, что сотрудники УСБ задержали администратора групп в социальных сетях и мессенджерах Владимира Воронцова. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере.

Васенин уточнил, что потерпевший по этому делу в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц.

Накануне утром в квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали, в том числе бойцы спецназа. Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что его подзащитный не признает вину.

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