{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центральная часть Нижнего Новгорода подтоплена из-за ливня

На Окском съезде произошло вымывание грунта

ТАСС, 8 мая. Сильный ливень привел к подтоплению некоторых участков в центре Нижнего Новгорода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил городским властям ликвидировать последствия ливня и проконтролировать ситуацию на Окском съезде, где произошло вымывание грунта, сообщила пресс-служба правительства региона.

Днем в пятницу в Нижнем Новгороде прошел ливень. По данным ГУ МЧС по региону, в регионе 8-9 мая пройдут сильные дожди, грозы с порывами юго-восточного ветра до 15 м/c. В нижегородских группах в соцсети "ВКонтакте" 8 мая появились видео, на которых видно, что часть участков нижегородских улиц подтоплены, на Окском съезде, который ведет к Молитовскому мосту, соединяющему две части города через реку Ока, сошел сильный поток воды и вымыло грунт.

"Проблема с подтоплениями центральной части города имеет очень давнюю историю, но это не значит, что не нужно заниматься ее решением. В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично", - цитирует Никитина пресс-служба.

Глава региона отметил, что ликвидация последствий непогоды станет "первым важнейшим экзаменом" для Юрия Шалабаева, который приступил к исполнению обязанностей главы Нижнего Новгорода.

Никитин также поручил правительству региона оказать все возможное содействие властям города, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ливня.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Суд в Москве арестовал создателя проекта "Омбудсмен полиции" по обвинению в вымогательстве
Владимир Воронцов будет находиться под стражей до 6 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС