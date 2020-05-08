Центральная часть Нижнего Новгорода подтоплена из-за ливня

ТАСС, 8 мая. Сильный ливень привел к подтоплению некоторых участков в центре Нижнего Новгорода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил городским властям ликвидировать последствия ливня и проконтролировать ситуацию на Окском съезде, где произошло вымывание грунта, сообщила пресс-служба правительства региона.

Днем в пятницу в Нижнем Новгороде прошел ливень. По данным ГУ МЧС по региону, в регионе 8-9 мая пройдут сильные дожди, грозы с порывами юго-восточного ветра до 15 м/c. В нижегородских группах в соцсети "ВКонтакте" 8 мая появились видео, на которых видно, что часть участков нижегородских улиц подтоплены, на Окском съезде, который ведет к Молитовскому мосту, соединяющему две части города через реку Ока, сошел сильный поток воды и вымыло грунт.

"Проблема с подтоплениями центральной части города имеет очень давнюю историю, но это не значит, что не нужно заниматься ее решением. В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично", - цитирует Никитина пресс-служба.

Глава региона отметил, что ликвидация последствий непогоды станет "первым важнейшим экзаменом" для Юрия Шалабаева, который приступил к исполнению обязанностей главы Нижнего Новгорода.

Никитин также поручил правительству региона оказать все возможное содействие властям города, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ливня.