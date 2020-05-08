В Новгородской области ребенок получил травму головы в результате взрыва на свалке

ТАСС, 8 мая. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту травмы 12-летнего мальчика в городе Холме. Подросток пострадал в результате взрыва неустановленного предмета на свалке, говорится в сообщении областной прокуратуры.

"Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним. Сегодня, 8 мая, по предварительным данным, на окраине города Холма подросток 12 лет выбрасывал бытовой мусор на несанкционированной свалке, где получил травмы от взрыва неустановленного предмета. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка своевременности действий местных властей по ликвидации свалки.

По предварительным данным следственного управления СК РФ по области, двое мальчиков проезжали на велосипедах мимо свалки. В какой-то момент один из них услышал хлопок, обернувшись увидел, что его друг получил травму головы. Следователи СК проводят осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.