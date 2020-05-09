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В Хабаровском крае произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Огонь охватил 2 тыс. кв. м

ТАСС, 9 мая. Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Подразделения пожарной охраны Хабаровского края ликвидируют пожар в поселке Лесозавод на территории коммерческого предприятия. На открытой площадке горят отходы деревообработки на площади 2 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, угрозы его распространения нет. Тушение осложняет высокая температура горения пиломатериалов, а также глубина залегания очагов. Для их ликвидации пожарным приходится разгребать опилки и использовать специальные стволы для проливки нижних слоев водой, уточнили в МЧС.

Теги
РоссияХабаровский край
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