В Москве молодого человека подозревают в убийстве своей бабушки

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали молодого человека на юго-западе столицы по подозрению в убийстве своей бабушки, с которой находился в одной квартире во время режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Миклухо-Маклая задержан молодой человек по подозрению в убийстве пожилой женщины, которая является задержанному бабушкой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, внук и бабушка находились проживали в одной квартире. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления.