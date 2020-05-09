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В Москве молодого человека подозревают в убийстве своей бабушки

Правоохранители его задержали

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали молодого человека на юго-западе столицы по подозрению в убийстве своей бабушки, с которой находился в одной квартире во время режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Миклухо-Маклая задержан молодой человек по подозрению в убийстве пожилой женщины, которая является задержанному бабушкой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, внук и бабушка находились проживали в одной квартире. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления.

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