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Режим ЧС из-за паводка действует в трех муниципалитетах Коми

В частности, в Ухте подтоплено шесть придомовых территорий и вода продолжает прибывать

СЫКТЫВКАР, 9 мая. /ТАСС/. Три муниципалитета Республики Коми функционируют в режиме чрезвычайной ситуации в связи с паводком и подтоплениями. Такой режим, помимо Прилузского и Усть-Куломского районов, введен в Ухте, где подтоплено шесть придомовых территорий и вода продолжает прибывать, сообщил в субботу замначальника Главного управления МЧС РФ по Коми Николай Семенов.

"В результате обильного таяния снега в республике оказались подтоплены село Летка в Прилузском районе, а также территория города Ухты. Всего подтоплены 57 жилых домов, около 40 придомовых территорий, в результате размыва дорог в Усть-Куломском районе нарушено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами, проводятся восстановительные работы. В Ухте, Прилузском и Усть-Куломском районах действует режим чрезвычайной ситуации", - сообщил Семенов, видеокомментарий которого предоставила пресс-служба регионального главка МЧС.

В пункты временного размещения заселены 19 человек. В Ухте вода продолжает прибывать, в Летке ситуация стабилизировалась, наблюдается спад воды. "Жизнеобеспечение в населенных пунктах не нарушено. Создан необходимый запас медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов и предметов первой необходимости. Населению оказывается необходимая помощь, обстановка полностью под контролем. Сил и средств достаточно. Всего привлечено 89 человек и 26 единиц техники", - подытожил замглавы ГУ МЧС.

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