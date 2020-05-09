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СМИ: в Эфиопии 12 человек погибли из-за наводнений и оползней

Еще пять человек пропали без вести, передает радиостанция Fana

ПРЕТОРИЯ, 9 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли за последние 24 часа в центральной части Эфиопии из-за проливных дождей, которые вызвали наводнения и оползни. Об этом сообщила в субботу эфиопская радиостанция Fana.

Еще пять человек пропали без вести, ведется их поиск, отмечает она. В одном из районов в результате оползня разрушены шесть домов.

В зоне риска сейчас оказались 19 тыс. человек, заявил заместитель комиссара Национального управления по чрезвычайным ситуациям Эфиопии Дамене Дарота. "Риск затопления обширных площадей увеличивается, - отметил он. - Идут интенсивные дожди, каких не было уже много лет подряд".

В Восточной и Центральной Африке с началом в минувшем марте сезона дождей отмечается мощное выпадение осадков. Дожди практически без перерыва идут с начала апреля в огромном районе от Эфиопии и Сомали на севере до Руанды и Кении на юге.

За последние четыре недели в Кении из-за подъема рек и оползней погибли около 200 человек, 100 тыс. лишились крова. Сообщения о жертвах в результате ливней поступают сейчас из Руанды, Уганды, Сомали, Демократической Республики Конго (ДРК). Дожди вызвали ранним утром 9 мая общенациональную аварию в электросетях Кении и Уганды. Восстановить электроснабжение в этих двух странах удалось только к вечеру.

Теги
Эфиопия
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