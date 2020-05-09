Уровень воды в реке Ухта под Сыктывкаром повысился на 1 м из-за паводка

ТАСС, 9 мая. Уровень воды в реке Ухта в Республике Коми, где три муниципалитета функционируют в режиме чрезвычайной ситуации в связи с паводком и подтоплениями, повысился за сутки более чем на 1 м, установив рекорд. На данный момент вода затопила стадион и храм, говорится в субботу в сообщении пресс-службы администрации города Ухты.

Замначальника Главного управления МЧС РФ по Коми Николай Семенов в субботу сообщил, что три муниципалитета республики работают в режиме чрезвычайной ситуации в связи с паводком и подтоплениями. Такой режим, помимо Прилузского и Усть-Куломского районов, введен в Ухте, где подтоплено шесть придомовых территорий и вода продолжает прибывать.

"На 18 часов уровень воды в реке Ухта составил 708 см, за сутки рост составил 109 см. Сегодня этот показатель превысил максимум по многолетним замерам уровней паводка. Днем подъем уровня воды замедлился, однако, учитывая начавшийся дождь, говорить о положительной динамике преждевременно", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В пункты временного размещения заселены 19 человек. В Ухте вода продолжает прибывать, в Летке ситуация стабилизировалась, наблюдается спад воды. Жизнеобеспечение в населенных пунктах не нарушено. Создан необходимый запас медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов и предметов первой необходимости. Населению оказывается необходимая помощь, обстановка полностью под контролем. Сил и средств достаточно. Всего привлечено 89 человек и 26 единиц техники.

По данным пресс-службы муниципалитета, на данный момент оказались затопленными стадион "Нефтяник" и Свято-Николаевский храм на улице Заречной, так как эти объекты располагаются поблизости с рекой Ухта.

"К проведению спасательных работ подключились сотрудники ухтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ "Спас Коми". С раннего утра с их помощью проводилась эвакуация граждан с подтопляемых домов по улице Почтовая. Спасатели водолазно-спасательной станции управления по делам ГО и ЧС эвакуировали жителей и помогали в вывозе по реке ценного имущества граждан с улицы Заречная", - отмечается в сообщении.