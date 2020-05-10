В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

ТАСС, 10 мая. Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны. 52-летний мужчина похитил юбилейную медаль, а затем повалил ветерана на землю и отнял 3 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия.

"Днем 9 мая в дежурную часть ОМВД России по Прибайкальскому району обратился 92-летний житель села Гремячинск. Он сообщил, что только что стал жертвой грабежа. К нему пришел знакомый и стал требовать деньги. Получив отказ, он увидел на столе памятную юбилейную медаль, которую ветерану войны торжественно вручили утром. Схватив медаль, мужчина выбежал во двор", - сообщается на сайте ведомства.

Пенсионер вышел следом за знакомым и потребовал вернуть награду, одновременно пытаясь спрятать в карман деньги, также врученные администрацией района. Злоумышленник увидел в руках у ветерана купюры, повалил его на землю и силой отобрал пакет с 3 тыс. рублей, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска в течение часа задержали грабителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенную медаль и часть денег полицейские изъяли у подозреваемого и вернули ветерану.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Грабеж". Следствие продолжается.