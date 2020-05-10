В Красноярске горит склад с продуктами на площади 800 кв. м

КРАСНОЯРСК, 10 мая. /ТАСС/. Склад с пищевыми продуктами горит в Советском районе Красноярска. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС.

"В Красноярске на ул. Пограничников, д. 9, произошло возгорание складского здания (склад с пищевыми продуктами) на площади 800 кв. м", - сообщил представитель ведомства, добавив, что на месте работает 10 единиц техники.

По данным пресс-службы МЧС РФ, произошло обрушение 200 кв. м кровли. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Пострадавших нет.