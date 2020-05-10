В ХМАО задержали подозреваемого в двойном убийстве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек в общежитии в поселке Федоровский Сургутского района ХМАО. По предварительным данным, 44-летний мужчина выстрелил в двоих людей, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 мая вечером. Правоохранительные органы установили, что в общежитии по улице Ломоносова в поселке Федоровский Сургутского района между подозреваемым и местными жителями произошла ссора из-за личной неприязни друг к другу. После этого мужчина ушел к себе в комнату, но один из его оппонентов проследовал за ним.

"Из-за обиды злоумышленник взял охотничье ружье 12-го калибра, которое, с его слов, недавно нашел в лесу, и произвел один выстрел в голову потерпевшего, от чего тот скончался на месте происшествия. Испугавшись произошедшего подозреваемый решил покинуть общежитие, однако на выходе встретил еще одного мужчину, который вступил с ним в словесную перепалку. В ответ на это злоумышленник произвел выстрел в область туловища мужчины, от чего тот скончался на месте происшествия", - отмечают в пресс-службе.

В результате подозреваемый скрылся в лесном массиве, где и уснул. Около 02:00 (мск) его обнаружила и задержала полиция. Мужчина дал признательные показания.