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На севере Берлина произошел крупный пожар

Пожарная служба сообщила, что огонь охватил складские помещения в районе Тегель

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель. Огонь охватил складские помещения на улице Флорштрассе. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье сообщении пожарной службы Берлина.

На месте работают около 110 пожарных. Правоохранительные органы оцепили близлежащие улицы. Власти призвали жителей окрестных домов закрыть окна и двери. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает радиостанция RBB, в районе ЧП находятся предприятия производителя кондитерских изделий Storck и компании по производству подъемного оборудования Otis.

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