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СМИ: в Иране на учениях произошел инцидент с ракетным катером

По данным агентства Fars, один человек погиб, несколько пострадали

ТАСС, 11 мая. Один человек погиб, несколько пострадали в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство Fars.

По его данным, в настоящее время специалисты анализируют масштабы случившегося. Что именно за инцидент произошел во время учений, агентство не уточнило.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya ранее выступил с утверждениями, что ракетный катер во время учений по ошибке был поражен ракетой, выпущенной с иранского фрегата Jamaran.

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Иран
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