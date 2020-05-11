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Бросивший гранату в соседний двор на Ставрополье мужчина ранее был судим

Его обвиняли в незаконном обороте оружия и угрозе убийством

СТАВРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Мужчина, бросивший гранату и устроивший взрыв в Георгиевском городском округе Ставрополья, ранее был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. Об этом говорится в пресс-релизе управления СК РФ по Ставропольскому краю в понедельник.

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"Следователи готовят в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собран характеризующий материал на задержанного, это 67-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством", - отмечается в сообщении.

В воскресенье вечером в поселке Приэтокском мужчина, находившийся в состоянии опьянения, бросил гранату в соседний двор, где компания из 18 человек отмечала праздник. Пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). По информации краевого следственного управления СК РФ, причиной происшествия стало недовольство мужчины шумным поведением соседей.

Теги
РоссияСтавропольский край
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