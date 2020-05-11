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В Кирове при пожаре в садовом домике погибли три человека

Среди них есть ребенок

ТАСС, 11 мая. Двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в садовом домике в городе Киров в понедельник, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Пожар произошел в Кирове, в садовом домике. [В результате] трое погибших: мужчина, женщина и несовершеннолетний. Проводится доследственная проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе следственного управления, добавив, что выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС, возгорание случилось в садово-дачном товариществе "Домостроитель-2" на окраине города.

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РоссияКировская область
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