В Кирове при пожаре в садовом домике погибли три человека

ТАСС, 11 мая. Двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в садовом домике в городе Киров в понедельник, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Пожар произошел в Кирове, в садовом домике. [В результате] трое погибших: мужчина, женщина и несовершеннолетний. Проводится доследственная проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе следственного управления, добавив, что выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС, возгорание случилось в садово-дачном товариществе "Домостроитель-2" на окраине города.