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На Чукотке штормовой ветер повредил кровли нескольких жилых домов

Его порывы достигали 32 м/с

ТАСС, 12 мая. Сильный ветер с порывами до 32 м/с, который бушевал в Чукотском автономном округе с 9 по 11 мая, повредил кровли нескольких жилых домов. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В результате штормового ветра временно было нарушено электроснабжение части жилых домов в селах Нунлингран и Сиреники Провиденского ГО, повреждена часть кровли в жилых одноэтажных домах по ул. Тагрина в с. Нунлингран и повреждена крыша в жилом двухэтажном... доме", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС по региону давали предупреждение о надвигающемся циклоне на территории Чукотского автономного округа с 9 по 11 мая. По данным МЧС, электроснабжение в обесточенных домах восстановлено. Ведется оценка ущерба жилому фонду.

Провиденский городской округ расположен на востоке Чукотки, население - 3,6 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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