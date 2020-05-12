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Обновлено 

В Тюмени загорелась кровля одного из корпусов исправительной колонии

Пострадавших нет

ТАСС, 12 мая. Пожар произошел во вторник на территории больницы УФСИН по Тюменской области в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Горит кровля производственного корпуса больницы", - сказал источник. 

По его данным, кровля горит по всей площади. Общая площадь здания 250 кв. метров. 

В пресс-службе регионального УФСИН ТАСС уточнили, что пожар в исправительной колонии № 4 локализован. Загорелась кровля технического корпуса, пострадавших нет.

"В 11:18 (09:18 мск) поступил вызов о пожаре, в 11:26 (09:26 мск) первые расчеты были на месте. Произошло возгорание кровли технического корпуса. В 12:07 (10:07 мск) локализация. Сам объект находится на территории областной больницы УФСИН России по Тюменской области при ИК-4", - сказал собеседник агентства, уточнив, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают 9 единиц техники и 22 человека личного состава. "Также работают дознаватели", - уточнили в ведомстве.
Исправительная колония № 4 в Тюмени является мужским исправительным учреждением уголовно-исполнительной системы общего режима.

В новость были внесены изменения (11:21 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияТюменская область
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