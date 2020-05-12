Задержанный за нападения на водителей в Москве сбил на машине полицейского

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Задержанный за нападения на водителей в Москве оказался 30-летним приезжим, употреблявшим наркотики. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщила в свою очередь представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 11 мая мужчина подошел к припаркованной на Ладожской улице машине и нанес несколько ударов по голове водителю, потребовав передать ему все деньги и ключи от автомобиля. "Прохожий попытался остановить нападавшего, но тот ударил его ножом в область ноги и скрылся", - сказала Иванова. В тот же день он совершил новое нападение - на водителя маршрутки марки Ford Transit, которого он ударил ножом в плечо и похитил автомобиль. Когда сотрудники полиции попытались его остановить, он совершил наезд на одного из полицейских.

"В результате преследования полицейским удалось остановить машину, а ее водителя задержать", - сообщила представитель ГСУ.

Всем потерпевшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж с применением насилия, умышленном причинении легкого вреда здоровью, разбое, а также о применении насилия в отношения представителя власти.