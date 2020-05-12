В Вологодской области около 20 тыс. человек остались без воды

ВОЛОГДА, 12 мая. /ТАСС/. Прорыв магистрального водовода произошел в городе Соколе Вологодской области, без холодной воды остаются около 20 тыс. жителей. Это уже вторая авария на водоводе в Соколе за эти майские праздники, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"9 мая произошел прорыв на магистральном водоводе в Соколе, осталось без воды 516 домов, почти 40 тыс. человек. И сегодня утром опять прорыв, там же, в Соколе, без водоснабжения 1200 домов, порядка 20 тыс. человек", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Как пояснил глава Сокольского района Юрий Васин, 9 мая авария произошла на участке магистрального водовода, введенного в 1972 году, изношенность сетей составляет 76%. Водоснабжение организовали по резервной линии и начали подвозить воду по заявкам. "На протяжении 1,5 часа порядка 37 тыс. жителей оставались без воды. Около суток занял ремонт, в 20:00 10 мая водоснабжение полностью восстановили", - сообщил Васин.

Во вторник водовод прорвало в четырех местах, водоснабжение отключено с 11 часов, к вечеру планируется его полностью восстановить, добавил он. "Бригада выехала, работает. Водоснабжение отключено с 11 часов, вода горячая в домах есть. По плану к 16 часам эти работы будут завершены, город будет запитан примерно в 19 часов сегодня", - сказал глава района.

Губернатор поручил обеспечить питьевой водой жителей домов по заявкам и социальные объекты.