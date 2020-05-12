{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области около 20 тыс. человек остались без воды

Инцидент произошел в Соколе

ВОЛОГДА, 12 мая. /ТАСС/. Прорыв магистрального водовода произошел в городе Соколе Вологодской области, без холодной воды остаются около 20 тыс. жителей. Это уже вторая авария на водоводе в Соколе за эти майские праздники, сообщил  губернатор области Олег Кувшинников.

"9 мая произошел прорыв на магистральном водоводе в Соколе, осталось без воды 516 домов, почти 40 тыс. человек. И сегодня утром опять прорыв, там же, в Соколе, без водоснабжения 1200 домов, порядка 20 тыс. человек", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Как пояснил глава Сокольского района Юрий Васин, 9 мая авария произошла на участке магистрального водовода, введенного в 1972 году, изношенность сетей составляет 76%. Водоснабжение организовали по резервной линии и начали подвозить воду по заявкам. "На протяжении 1,5 часа порядка 37 тыс. жителей оставались без воды. Около суток занял ремонт, в 20:00 10 мая водоснабжение полностью восстановили", - сообщил Васин.

Во вторник водовод прорвало в четырех местах, водоснабжение отключено с 11 часов, к вечеру планируется его полностью восстановить, добавил он. "Бригада выехала, работает. Водоснабжение отключено с 11 часов, вода горячая в домах есть. По плану к 16 часам эти работы будут завершены, город будет запитан примерно в 19 часов сегодня", - сказал глава района.

Губернатор поручил обеспечить питьевой водой жителей домов по заявкам и социальные объекты.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
В Перми суд отпустил под залог арестованного руководителя строительства зоопарка
Сумма залога не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС