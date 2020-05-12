Мосгорсуд по состоянию здоровья отпустил из СИЗО экс-главу стройконцерна "Вант" Чабанова

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский городской суд изменил меру пресечения с ареста на домашний арест бывшему владельцу строительного концерна "Вант" Валерию Чабанову, обвиняемому в участии в преступном сообществе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, бизнесмен был освобожден в зале суда.

Чабанов после освобождения от наказания по делу о мошенничестве был снова арестован, но уже в рамках дела об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). "В Московском городском суде рассмотрено ходатайство следствия об изменении Чабанову Валерию Владимировичу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Выслушав доводы сторон и изучив поступившие материалы дела, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения Чабанову В. В. в виде домашнего ареста на срок до 1 июля с запретом выходить за пределы жилого помещения, общаться с лицами по данному уголовному делу, отправлять и получать телеграфные и почтовые отправления, использовать все виды средств связи", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, следователь ГСУ СК России просил суд смягчить меру пресечения в связи с ухудшением здоровья Чабанова и прогрессирующей болезнью. В конце апреля следствие уже заявляло аналогичное ходатайство в Пресненский суд Москвы, но материал был возвращен из-за неверной подсудности.

Чабанов обвиняется в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) "Пушкинское", члены которого, включая его сына Андрея Чабанова (бывшего депутата ростовской гордумы), на протяжении почти десяти лет совершали заказные убийства, жестокие избиения бизнесменов из Челябинской, Московской, Ростовской областей и Краснодарского края. По данным следствия, Валерий Чабанов часто пользовался услугами участников ОПС для расправы над своими должниками в Сочи, ему вменяется четыре эпизода заказа таких нападений. Он также является фигурантом дела, которое было возбуждено по факту убийства в Москве 6 февраля 2009 года криминального авторитета Алика Миналяна и покушения на убийство его водителя.

Сын Чабанова является фигурантом дела, которое ранее было объединено в одно производство с делом его отца. Экс-депутат арестован на Украине и находится в СИЗО в Харькове. Ему заочно предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы, бандитизме, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пресненский суд Москвы заочно арестовал его в ноябре прошлого года, отказав в избрании более мягкой меры пресечения, так как он "обладает анкетными данными потерпевших".